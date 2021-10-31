مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم الأسر اليمنية النازحة جراء العدوان الحوثي

الرياض - محمد عبدالله - استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، عاجلاً لنداء إنساني أطلقه مُسن يمني لإغاثة أسر أجبرت على النزوح من مديرية الجوبة إلى العراء بالقرب من مديرية الوادي التابعة لمأرب، جراء عدوان الميليشيات الحوثية المتعمد على قريتهم ومنازلهم.

وقدم المركز مواد إيوائية وغذائية لتلك الأسر، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

وشكر المسن محمد علي التام، المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على سرعة الاستجابة وتلبية ندائه وتقديم كل ما يحتاجونه من عون إنساني.

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