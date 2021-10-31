أمانة حائل تنفّذ 517 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية

الرياض - محمد عبدالله - نفذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 517 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات، تمّ خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 22 منشأة تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.
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