أمانة حائل تنفّذ 517 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية

الرياض - محمد عبدالله - نفذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 517 جولة ‏رقابية ‏خلال ‏الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت ‏والمجمعات التجارية والمطاعم ‏والمولات ‏والكافيهات، ‏تمّ خلالها مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 22 منشأة‎ ‎تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من المواقع، إضافة إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية ‏المنصوص عليها.‏

‏ ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات ‏للإجراءات الاحترازية والوقائية ‏عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ ‏المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏

اقرأ أيضًا : الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقاً في مستودعين لتخزين الفحم والمفروشات