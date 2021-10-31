أمير الرياض: استضافة معرض إكسبو 2030 فرصة لإبراز منجزات المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة إن إعلان تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض امتداد لما تشهده المملكة من نجاح وازدهار في خططها الاستراتيجية الطموحة.

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة أن الخطط الطموحة والرؤى المستقبلية لقائد التغيير وملهم الشباب سمو ولي العهد، جذبت اهتمام العالم وجددت عزم أبناء هذا الوطن لصناعة مستقبل مشرق وواعد لهذا الوطن الغالي، مثمناً ما أعلنه سمو ولي العهد عن تقدم المملكة باستضافة إكسبو 2030.

وأشار الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى أن الرياض بحراكها غير المسبوق وما تشهده من تطورات وإنجازات عالمية وفق رؤية المملكة 2030 آخرها صعودها إلى المرتبة الثالثة في ترتيب المدن الذكية بين عواصم دول مجموعة العشرين.

والمركز الثلاثين عالمياً بحسب مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2021، سيكون لاستضافتها معرض إكسبو 2030 فرصة لإبراز منجزات هذه الرؤية الطموحة وما حققته في مستهدفاتها من حشد لقدرات هذا الوطن وإمكانات أبنائه وتنوع في الاقتصاد وتطور في جميع القطاعات والخدمات.

تفاصيل إكسبو 2030

وكانت المملكة العربية السعودية تقدمت، الجمعة الماضية، بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.

جاء ذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله- إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديميتري كركنتزس.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

اقرأ أيضا:

ماذا نعرف عن إكسبو الدولي؟

13 ألف متر مربع.. السعودية تشارك بثاني أكبر جناح في «إكسبو دبي»