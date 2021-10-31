أخبار السعودية اليوم.. الموافقة على السياسة الوطنية لاضطراب طيف التوحد.. وأمطار على 6 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر2021، منها: الموافقة على السياسة الوطنية لمسح اضطراب طيف التوحد، وأمطار على 6 مناطق.

الموافقة على السياسة الوطنية لمسح اضطراب طيف التوحد

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد.

أمطار على 6 مناطق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى صباح الإثنين.

حماية المستهلك توضّح الفرق بين الادخار والاستثمار

حددت جمعية المستهلك تعريف كل من الادخار والاستثمار موضحة الفرق بين الاثنين.

إخماد حريق في مستودعين لتخزين الفحم والمفروشات

أخمدت فرق الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد بمدينة الرياض حريقًا اندلع في مستودعين لتخزين الفحم والمفروشات.

استدعاء 1000 مكيف سبليت DANHOME ورد مبلغ الشراء نقدا

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1000 مكيف سبليت من نوع DANHOME 2019، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي تقارب الـ7 ملايين ريال

اقتربت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقيمه النادي بمقره بملهم حتى 15 نوفمبر المقبل، من حاجز الـ7 ملايين ريال، إذ شهدت الليلة الـ22 أمس عقد خمس صفقات لبيع خمسة صقور مقابل 630 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6.844.000 ريال.

«الأمن السيبراني» يحذر من برمجيات خبيثة بتحديث لمتصفح جوجل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا بخصوص تحديث أمني في متصفح جوجل كروم، موضحا أن مستوى الخطورة عال.

ديوان المظالم يطلق استطلاع رأي حول مشروع لائحته التنفيذية

يطلق ديوان المظالم بعد غد الثلاثاء الموافق 2نوفمبر 2021 استطلاع لقياس آراء المهتمين حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

أمانة حائل تنفّذ 517 جولة رقابية على الأسواق

نفذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 517 جولة ‏رقابية ‏خلال ‏الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت ‏والمجمعات التجارية والمطاعم ‏والمولات ‏والكافيهات، ‏تمّ خلالها مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 22 منشأة‎ ‎تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من المواقع، إضافة إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية ‏المنصوص عليها.‏

إعادة تأهيل حديقة الملك فهد بمحافظة رفحاء

شرعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء في أعمال إعادة تأهيل حديقة الملك الفهد بالحي الإداري بمساحة 42,000 م2 بمحافظة رفحاء، بالإضافة لإنشاء مضمار للمشي بمساحة 2,850م2 .

«بوابة الدرعية» تطلق مبادرة التاريخ الشفوي للعرضة السعودية

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية مبادرة «التاريخ الشفوي للعرضة السعودية»، ضمن جهودها الهادفة للحفاظ على الإرث التاريخي، وإعادة إحياء قصائد العرضة والتعريف بشعرائها، وتوعية المجتمع بهذا التراثي العريق.

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