الارشيف / اخبار السعوديه

خادم الحرمين يعرب عن تقديره لإجراءات الكويت تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعرب عن تقديره لإجراءات الكويت تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول .

بدوره، عدّ سمو أمير دولة الكويت، ما اتخذته بلاده من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا