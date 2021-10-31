شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع المرئيات حول مشروع لائحة نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق ديوان المظالم بعد غد الثلاثاء نشر استطلاع لقياس آراء المهتمين حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وذلك عبر الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/bog/boardofgrievances/Pages/default.aspx.

ويدعو ديوان المظالم الجهات والمختصين وأصحاب الاهتمام للمشاركة في الاستطلاع الذي يطلقه بشأن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولمدة شهر .

ويمكِّن ديوان المظالم من خلال الاستطلاع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من إبداء آرائهم وملحوظاتهم على مشروع اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة تساعد بدقتها وشموليتها في إيصال الحقوق إلى أهلها، وليسهم ديوان المظالم بدوره في رفع مستويات جودة الحياة لكل من على أرض بلادنا الغالية من مواطنين ومقيمين.