متحدث “الصحة”: أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.
وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.
وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 03:55 PM
“العبدالعالي”: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة وتعطي صحة أفضلمتحدث “الصحة”: أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.
وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.
وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.
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