صور وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تنتشر في العاصمة اليمنية (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور من العاصمة اليمنية صنعاء ظهرت خلالها انتشار يافطات تحمل صورا لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وانتشرت صور لقرداحي في شوارع مدينة صنعاء في اليمن مرفقة بـ هاشتاغ: “#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية”.
وجاء هذا التحرّك على خلفية حديث لقرداحي، الذي قال فيه رداً على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: “شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف”.
واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.
كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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