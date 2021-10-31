رغم مرارة التعادل…برشلونة يحتفي بلاعبه المغربي

محمد بن مسعود - الدمام - خيم الحزن ليلة السبت في ملعب “كامب نو”، حيث فشل سيرجي بارخوان بتحقيق بداية ناجحة كمدرب مؤقت، وعمقت إصابة كل من سيرخيو أغويرو وجيرارد بيكيه جراح الفريق الكتالوني، ومع ذلك كان لدى المغربي عبد الصمد الزلزولي على الأقل سبب للابتسام.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة ترحيبًا باللاعب على الموقع الرسمي، وجاء فيه: “تم إرسال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا من رديف برشلونة “برشلونة بي” للمشاركة لأول مرة في أول ظهور له في الدقيقة 80 من المباراة، ليحل محل أوسكار مينغويزا، بعد التبديل ، انتقل سيرجينيو ديست إلى مركز الظهير الأيمن وأخذ اللاعب الجديد مكانه على نطاق واسع”.

أول لاعب مغربي في برشلونة

وأكمل الحساب تهنئته للاعب وعرّف عنه كـ”أول لاعب مغربي المولد يشارك في صفوف برشلونة، بالطبع كان هناك منير الحدادي، لكن رغم أنه يلعب مع المنتخب المغربي، إلا أنه ولد وترعرع في إسبانيا”.

وأكمل الحساب: “وولد عبدالصمد في بني ملال وسط المغرب، وانضم إلى برشلونة هذا الصيف من هيركوليس في أليكانتي، حيث لعب 22 مباراة في القسم الدرجة الثانية وكأس الملك”.

​وأردف الموقع: “ولعب مع منتخب بلاده في جميع مستويات الشباب، وهو معروف بسرعته وتحكمه بالكرة وحركاته الهجومية السريعة، يمكنه اللعب بكلتا قدميه، مما يعني أنه يمكنه أيضًا اللعب على أي من الجناحين”.

مسيرة مهنية مبشرة

وخاض النجم المغربي الصاعد عبدالصمد الزلزولي (19 سنة) مباراته الأولى مع برشلونة أمام ألافيس، السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني بعدما زجّ به المدرب الجديد سيرجي بارخوان الذي تولى المهمة مؤقتاً خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان.

وسلطت الأضواء على اللاعب المغربي الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، إذ استدعاه بارخوان أخيراً للفريق الأول بعدما كان قد درّبه سابقاً في الفريق الرديف.

ويعتبر عبد الصمد الزلزولي أحد أبرز اللاعبين في المنتخب المغربي تحت 20 سنة، وانضم لبرشلونة في أغسطس/ آب الماضي قادمًا من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين، فيما يتضمن عقده مع برشلونة شرطا جزائيا ضخما في حال فسخ العقد، وتبلغ قيمته 200 مليون يورو.