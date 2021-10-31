جورج قرداحي: استقالتي غير واردة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن استقالته غير واردة، على خلفية الأزمة التي تشهدها بلاده مع دول الخليج. وشدد قرداحي، في تصريحات نقلتها قناة “الجديد” اللبنانية، على أن استقالته من الحكومة الحالية في لبنان غير واردة. يتبع…

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