وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (35) موقعًا حول المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الدليمية لمدة يومين، وللرجال في مقر محكمة عنيزة العامة، وللنساء في المتوسطة الثامنة والثانوية الثالثة عشرة بالمجمع التعليمي بمحافظة عنزة لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الاثنين في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب في بريدة، وللنساء في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع.

ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال بمقر كتابة العدل في محافظة عنيزة، ومستشفى القوات المسلحة بمنطقة القصيم، وللنساء في الثانوية الخامسة للبنات بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر كليات عنيزة الأهلية، ومستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم، وللنساء في الثانوية السابعة للبنات بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع، وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس بتقديم الخدمة في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمحافظة عنيزة لمدة يوم. وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الشيق التابع لمحافظة خميس مشيط، ومقر ديوان المحاسبة العامة بمدينة أبها، ومكتب إدارة التعليم بمحافظة بلقرن.

وللرجال في الكلية التقنية بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل موقع, وفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النماص، وقيادة الدوريات الأمنية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مقر الشؤون الصحية بمحافظة بيشة لمدة يومين، والأربعاء في بلدية محافظة محايل عسير لمدة يوم واحد.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال يوم غد الاثنين في مركز هجرة الغويبة بمحافظة الأحساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء في شركة مرافق سور ماسا بالجبيل لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز الجيشية.

وفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد لكل منهما. وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للنساء في مركز الجموم لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في أمانة منطقة نجران لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة ثار لمدة يومين. وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة الحائط لمدة أسبوع، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز الحديثة بمحافظة القريات لمدة ثلاثة أيام، بينما تقوم الأحوال المدنية بمنطقة الباحة بتقديم الخدمة للنساء في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أيام. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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