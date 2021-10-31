سفارة المملكة في أوكرانيا تنبه على المواطنين بإبراز وثيقة جرعتَي كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قالت سفارة المملكة في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن إبراز ما يثبت تلقي جرعتَيْن من لقاح كورونا سيكون إلزاميًا بالبلاد نظرًا لارتفاع إصابات كورونا، وذلك ابتداءً من أول نوفمبر.

وذكرت السفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنوّه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت أنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداءً من ١ نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت أخذ الجرعتَيْن من اللقاح ويُستثنى المرافقون أقل من ١٨ سنة.

وأضافت السفارة: وذلك في جميع الأماكن العامة والمطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية.

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