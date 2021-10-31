الارشيف / اخبار السعوديه

تركي آل شيخ للمشاركين في موسم الرياض: خليك محترم وإلا تاخد على راسك.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050129713_0:0:1929:1086_1200x675_80_0_0_84401214d6a00b862f9e3db1b34227e6.jpg

عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png

Sputnik

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110311050582432-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أن المتجاوزين خلال فعاليات موسم الرياض سوف ينالون عقابهم.

وحسب مشاركة له عبر حسابه في تويتر في مساحة النقاش قال آل الشيخ: "كل متجاوز سوف ينال عقابه وسيتم القبض عليه خلال ساعات"، مشددا: "لو هجيت ساعة ساعتين مجيوب مجيوب.. أخرتها تم القبض".

وفيما أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية وجود مئات الكاميرات ترصد أي مخالفة في جميع جوانب المكان، شدد على أن أي مسيء سوف ينال عقابه.

وقال مخاطبا الجميع: "خليك محترم وخل الناس تنبسط وانت انبسط في تجربتك"، مشددا: "بتتميلح بتاخد على راسك".

** تابع المزيد من أخبار السعودية اليوم على سبوتنيك

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا