أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن شركتي “جوجل” و”مايكروسوفت” أصدرتا تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفحي “كروم” و”إيدج”.
وبيّن المركز عبر حسابه في تويتر، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات فيها وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز المستخدمين بسرعة تحديث المتصفحات للإصدار الأخير لتلافي هذه المشكلات.
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 12:50 PM
أوصى بسرعة تحديث المتصفحات للإصدار الأخير لتلافي هذه المشكلخطيرة.. الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في متصفحي “كروم” و”إيدج”
أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن شركتي “جوجل” و”مايكروسوفت” أصدرتا تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفحي “كروم” و”إيدج”.
وبيّن المركز عبر حسابه في تويتر، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات فيها وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز المستخدمين بسرعة تحديث المتصفحات للإصدار الأخير لتلافي هذه المشكلات.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر خطيرة.. الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في متصفحي "كروم" و"إيدج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.