الباحة.. حالة سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى سحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 12:48 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤيةالباحة.. حالة سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى سحب رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).
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