«بن عودة» يُغيِّر اسم الفردية «الأميرة» إلى «المنامة» محبةً وتقديرًا للبحرين

الرياض - محمد عبدالله - كشف الكابتن طيار عبدالله بن محمد بن عودة العصيمي مالك شركة نخبة الهايلات العالمية، عن تغيير اسم الفردية النادرة (الأميرة) إلى (المنامة) وذلك تقديرًا لدولة البحرين ومحبةً ووفاءً لحكومتها وشعبها.

وكانت الفردية (الأميرة) قد حققت العديد من الإنجازات؛ حيث حققت المركز الأول 4 مرات على التوالي، وذلك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

وقال بن عودة إنه قام بتغيير اسمها إلى (المنامة) محبةً لدولة البحرين، وذلك بعد أن عاش فيها أعوامًا عديدة، ووفاءً لحكومة البحرين وشعبها الكريم.

يُذكر أن بن عودة قد حصل على أول سجل تجاري للإبل تصدره وزارة التجارة، وذلك بعد تقدمه بتحويلها إلى شركة تحت اسم نخبة الهايلات العالمية، لتشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ككيان تجاري مستقل.