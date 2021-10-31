قصة سجين حاول الهروب من العدالة بانتحال شخصية.. و«زميل دراسة» يكشفه

الرياض - محمد عبدالله - روى مواطن قصة القبض عليه، رغم محاولته الهروب من العدالة بعد تعدد البلاغات المقدمة بحقه، مشيرا إلى أنه حاول تعويض خسائره خلال فترة الهرب لتفادي إيقاف الخدمات، فكان مصيره السجن.

وقال «ألو إلياس» كنت أباشر الاستثمار بأسماء أشخاص من عائلتي؛ لأنه غير مسموح ببدء نشاطين استثمارين باسم واحد، وفق قناة «السعودية».

وأكمل، ظل عملي مستمرًا؛ لكنني كنت أعلم أنني سأذهب إلى السجن وأثناء مروري بنقطة أمنية ظهرت عليّ علامات التوتر، وتمت إحالتي لقسم الشرطة وهناك تعرف على أحد الجنود الذي كان زميل دراسة، وتم اكتشاف قيامي بانتحال الشخصية، بعدها تقرر إحالتي إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التي قضت بسجني.

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