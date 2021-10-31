نشرة «عاجل» أخبار السعودية اليوم.. موعد مغادرة السفير اللبناني.. وأسماء المباني المقرر إزالتها بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر2021، منها: السفير اللبناني بالسعودية يُعلن موعد مغادرته الرياض، وأسماء المباني التي سيتم إزالتها في أحياء وسط الرياض

السفير اللبناني بالسعودية يُعلن موعد مغادرته الرياض

أعلن سفير بيروت لدى السعودية، فوزي كبارة، مغادرته الرياض غدا، وذلك بعد قرار مغادرته المملكة؛ عقب التصريحات المسيئة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

أسماء المباني التي ستتم إزالتها في أحياء وسط الرياض

أوضح رئيس الغرفة المشتركة للعمليات لمعالجة وضع أحياء البطحاء بالعاصمة الرياض إنه سيتم هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الحاضنة للمخالفات في أحياء وسط الرياض.

زوار موسم الرياض يتخطون المليون زائر

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه في "تويتر"، وصول عدد زوار موسم الرياض 2021 لأكثر من مليون زائر بعد مرور 10 أيام من افتتاح الموسم الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

معلمات يواجهن أزمة رواتب

تفاعلت وزارة الموارد البشرية، اليوم السبت، مع بلاغ وردها بشأن تأخر رواتب معلمات بعض المدارس الأهلية.

آلية نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر

حددت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية وتفاصيل نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر.

شروط إلغاء التأشيرات واسترداد الرسوم

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط إلغاء التأشيرة واسترداد الرسوم، مشيرة إلى صلاحية التأشيرة.

هل يجب أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟

أكد الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، أهمية التطعيم (بلقاح كورونا) الذي أثبت فاعليته بالدول كافة وكان سببًا رئيسيًا في العودة للحياة الطبيعية، منوهًا بأن الجرعة الثالثة المنشطة ليست بالأمر الغريب.

500 سيارة تشارك بمهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية

شهد مهرجان الدرعية السادس للسيارات الكلاسيكية مشاركة 500 سيارة، وتقدر تكلفتها بما يزيد على مليار ريال.

الإطاحة بـ15 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة

أعلن الأمن العام القبض على 15 متهما بين مواطنين ومقيمين بارتكاب جرائم متنوعة.

ارتفاع جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لأكثر من 45.6 مليونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى أكثر من 45.6 مليونا، منها 24.17 مليون جرعة أولى، و21.4 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.699 مليون شخص.

المرور يحذر من 3 مخاطر لتجاوز أكتاف الطريق

عدّد المرور السعودي، اليوم السبت، مخاطر تجاوز أكتاف الطريق أثناء قيادة المركبات.

هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي؟

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة.

4 شروط للحصول على رخصة الإرشاد السياحي

حددت وزارة السياحة نحو 4 شروط للحصول على رخصة الإرشاد السياحي، مشيرة إلى شروط الالتحاق ببرنامج برنامج الإرشاد للسفن السياحية.

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