أسعار الذهب اليوم في السودان الأحد.. ما هي؟

محمد الفلاح - الأحد 31 أكتوبر 2021

استقرت أسعار الذهب في السودان، خلال تعاملات الأحد 31 أكتوبر 2021، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.



والسبت والأحد عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية على أن تستأنف نشاطها اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المحلية، عند نحو 25.275 ألف جنيه (57.41 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السودان نحو 22.127 ألف جنيه (50.23 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 18.966 ألف دينار (43.05 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.751 ألف جنيه (33.49 دولار).

واستقر سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم عند نحو 786.431 ألف جنيه (1785 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 177.015 ألف جنيه (401.85 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية في ختام جلسة الجمعة، عن نحو 1783.39 دولار للأوقية، بانتظار فتح الأسواق العالمية يوم غد الإثنين.

وهبطت عقود الذهب في جلسة الجمعة، بأكثر من 15 دولارا للأوقية، مدفوعة بارتفاع مؤشر الدولار بقوة فوق 94 أمام سلة من ست عملات رئيسة، وصعود أكبر في عوائد السندات لدى الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات أمريكية، أن التضخم ظل حادا الشهر الماضي في السوق الأمريكية، ليسلط الضوء مجددا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.