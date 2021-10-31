محمد بن مسعود - الدمام - كشف مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كمال حيدري، اليوم الأحد، حقيقة دخول الموجة السادسة لكورونا لبلاده.
ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، مساء السبت، عن كمال حيدري أن دخول إيران في موجة كورونا السادسة لم تبدأ بعد، مشددا على ضرورة التطعيم بدعوى أنه الشرط اللازم لحضور التلاميذ والطلاب في المدارس.
© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
وأفاد حيدري بأن 74 % من هؤلاء الطلاب والتلاميذ تم تطعيمهم بجرعة واحدة من لقاح كورونا، فيما تم تطعيم 46 % بجرعتين، على أن يصل الرقم إلى 70 % مع عودة استئناف نشاط المدارس، حضوريا.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المدارس تحاول العمل على توفير الظروف اللازمة والملائمة لعودة المدارس حضوريا، في الوقت الحاضر، بدعوى أن هنالك حاجة إلى إعداد البنية التحتية إضافة إلى التطعيم، بهدف الحفاظ على الطلاب والتلاميذ وحمايتهم من تفشي فيروس كورونا.
وشدد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كمال حيدري، على وجوب الالتزام بنظرية التباعد الاجتماعي مع عودة الحضور في الصفوف الدراسية، لافتا إلى أن شرط حضور الطلبة الجامعيين في الجامعات الإيرانية، هو التطعيم بجرعتين من لقاح كورونا، مشيرا إلى إمكانية حضور من تم تطعيمهم فقط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية تحسم حقيقة دخول الموجة السادسة لكورونا إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.