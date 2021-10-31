“أبي بطل ولكن صلاح ملك”.. رسالة من مشجع صغير للفرعون المصري

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
رفع مشجع صغير لفريق ليفربول الإنجليزي لافتة في المدرجات مكتوب عليها: “أبي بطل ولكن صلاح ملك” في رسالة لنجمه المفضل محمد صلاج .
وجاءت هذه الافتة خلال مبارة ليفربول أمام ضيفه برايتون، التي انتهت بالتعادل 2-2 مساء السبت، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعادة ما يحاول مشجعو ومحبو الفرعون المصري توصيل رسائل أو التعبير عن حبهم لنجمهم الكروي المفضل عن طريق رفع اللافتات من المدرجات خلال المباريات التي يشارك فيها صلاح.
ويستجيب صلاح في كثير من الأحيان لتلك اللافتات التي تعبر عن الإعجاب والحب، فتراه إما يوجه التحية أو ربما يلتقي ويصافح بعضا من هؤلاء المعجبين أو قد يهدي قميصه لبعضهم.
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