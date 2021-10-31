طالبان تنفي هجومها على إحدى الأعراس بسبب الموسيقى

محمد بن مسعود - الدمام - نفى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الأنباء المتداولة عن قيام عناصر تابعة للتنظيم باستهداف وقتل مدنيين خلال حفل زفاف في قرية شمشبور مار غوندي في منطقة سورخرود بإقليم ننكرهار.

ونشر المتحدث على صفحته الشخصية على منصة “تويتر” التوضيح وقال فيه: ” الليلة الماضية خلال حفل زفاف في قرية شمشبور مار غوندي بإقليم ننكرهار، استخدم بعض الأشخاص اسم” طالبان “وطالبوا بايقاف تشغيل الموسيقى وبعد رفض قاموا بإطلاق النار”.

وأضاف ذبيح الله مجاهد قائلا: ” الحادث أسفر عن قتلى وجرحى ولا دخل لحركة “طالبان” (المحظورة في روسيا) بالأمر وقد تم زج الاسم فقط للهروب من المسؤولية والعدالة”.

وأفادت مصادر محلية أفغانية لوكالة “سبوتنيك” يوم أمس السبت عن مقتل شخصين خلال عملية مداهمة لحركة “طالبان” لحفل زفاف شرقي البلاد، وذلك بسبب عزف الموسيقى.

وقال المصدر إن “شخصين على الأقل قتلا وأصيب 10 آخرون على يد مسلحين عندما بدأ الناس عزف الموسيقى في حفل زفاف في قرية شمشبور مار غوندي في منطقة سورخرود بإقليم ننكرهار الليلة الماضية”.