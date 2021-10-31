محمد بن مسعود - الدمام - كشفت ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية أن قافلة تقل باباجانا زولوم حاكم ولاية بورنو النيجيرية تعرضت لهجوم مسلح الأسبوع الماضي.
وأجبر إطلاق النار زولوم على قطع رحلة كانت مقررة إلى بلدة مالام فاتوري الشمالية، بحسب “رويترز”.
© Sputnik . Mohamed Al-Najm
وذكرت المصادر أن الهجوم المسلح وقع يوم الخميس الماضي وأنه يثير تساؤلات حول تعهد حاكم الولاية بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة من فيها إلى قراهم.
وقال مصدر عسكري إن قوات الأمن اشتبكت لمدة ساعة تقريبا مع المهاجمين. وتقع بلدة مالام فاتوري قرب الحدود مع النيجر المجاورة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال حاكم الولاية إنه يعتزم إغلاق المخيمات التي تضم آلاف النازحين داخليا في عاصمة الولاية مايدوجوري وذلك بحلول نهاية العام، معتبرا أن الوضع الأمني في الولاية شهد تحسنا.
وتعد ولاية بورنو بؤرة ساخنة، حيث تشهد منذ نحو 12 عاما معركة ضد مسلحين من بينهم بوكو حرام وتنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا (محظور في روسيا).
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن القتال أسفر عن سقوط نحو 350 ألف قتيل وتشريد ملايين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح يستهدف موكب حاكم ولاية نيجيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.