مقتل شخصين في هجوم لـ"داعش" قرب كركوك العراقية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات العراقية، أمس السبت، مقتل اثنين من عناصر البيشمركة بهجوم مسلح قرب محافظة كركوك.

ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز، عن مصدر أمني، مساء أمس السبت، أن عناصر تنظيم “داعش” هاجموا قوات البيشمركة في منطقة زيرجا، التي تقع بالقرب من محافظة كركوك، في هجوم نتج عنه مقتل اثنين من عناصر البيشمركة.

© Photo / Iraqi Security Cell

وأكد المصدر الأمني العراقي أن السلطات الشرطية في بلاده تقوم بإجراء عملية بحث وتفتيش عن المنفذين.

أعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها “الخلافة الإسلامية”.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم “داعش” في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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