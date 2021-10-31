برشلونة [يواصل نزيف النقاط] بتعادل إيجابي مع ألافيس

محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:
واصل برشلونة ترنحه في الموسم الحالي وسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس السبت في الجولة الـ12 من المسابقة لتكون المباراة الثالثة على التوالي للفريق بلا أي انتصارات في المسابقة.
وعمق ألافيس محنة برشلونة بالتعادل معه اليوم على إستاد كامب نو ببرشلونة علما بأنها المباراة الأولى للفريق الكتالوني بقيادة مديره الفني الجديد سيرجي بارخوان الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة خلفا للهولندي رونالد كومان.
ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع بفارق الأهداف فقط أمام فالنسيا.
وخاض برشلونة المباراة بحثا عن الفوز بعد هزيمتين متتاليتين أمام ريال مدريد ورايو فاليكانو عجلتا برحيل المدرب كومان. ولكن ألافيس نجح في حرمان برشلونة من استعادة الانتصارات بعدما أخفق الفريق الكاتالوني في إيجاد الحلول المناسبة الكافية في مواجهة الدفاع المتكتل من الضيوف.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء دفاعي منظم من الضيوف فشل أمامه لاعبو برشلونة في تهديد المرمى بالشكل المطلوب.
وفي الشوط الثاني ، تقدم الهولندي ممفيس ديباي لبرشلونة بهدف في الدقيقة 49 ورد لويس ريوخا بهدف التعادل لألافيس في الدقيقة 52.
(د ب أ)
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