يقول استشاريون في مستشفى رعاية الوطني: إن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة من شخص لآخر عن طريق الرذاذ ومخالطة المصاب بها، وتنتشر الإنفلونزا الموسمية في جميع أنحاء العالم وتصيب كل الفئات العمرية، وتكون أشد للأطفال والمسنين وخاصة المصابين بمرض السكري، ونقص المناعة، والربو، وأمراض الكلى، وأمراض القلب، والأنيميا المنجلية.
وأشاروا إلى أن أعراضها عادةً ما تكون مشابهة لأعراض البرد؛ ولكنها تكون بشكل أقوى مع تعب في المفاصل والعضلات والشعور بالغضب وفي بعض الأحيان قيء وإسهال وغثيان.
وللوقاية منها ينصح الاستشاريون بتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، والمحافظة على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، والمحافظة على مسافة كافية بينك وبين المصاب بها، وأخذ التطعيم ضد الإنفلونزا.
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 09:35 AM
استشاريون في المستشفى يؤطرونها بمعلومات موجزة عن طبيعتها وانتشارهالمن تكون أشد؟ وأعراضها والوقاية؟.. هنا روشتة “رعاية” للأنفلونزا الموسمية
يقول استشاريون في مستشفى رعاية الوطني: إن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة من شخص لآخر عن طريق الرذاذ ومخالطة المصاب بها، وتنتشر الإنفلونزا الموسمية في جميع أنحاء العالم وتصيب كل الفئات العمرية، وتكون أشد للأطفال والمسنين وخاصة المصابين بمرض السكري، ونقص المناعة، والربو، وأمراض الكلى، وأمراض القلب، والأنيميا المنجلية.
وأشاروا إلى أن أعراضها عادةً ما تكون مشابهة لأعراض البرد؛ ولكنها تكون بشكل أقوى مع تعب في المفاصل والعضلات والشعور بالغضب وفي بعض الأحيان قيء وإسهال وغثيان.
وللوقاية منها ينصح الاستشاريون بتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، والمحافظة على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، والمحافظة على مسافة كافية بينك وبين المصاب بها، وأخذ التطعيم ضد الإنفلونزا.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر لمن تكون أشد؟ وأعراضها والوقاية؟.. هنا روشتة "رعاية" للأنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.