بنسبة ارتفاع 158%.. أرامكو تحقق أعلى أرباح ربعية منذ إدراجها في سوق الأسهم

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشفت شركة أرامكو، اليوم الأحد، أن أرباحها قفزت بالربع الثالث إلى 114 مليار ريال بنسبة ارتفاع 158% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب ما أظهرت بيانات الشركة فإن المبيعات ارتفعت 79% في الربع الثالث إلى 359 مليار ريال.

وأعلنت الشركة عن توزيع 35.18 هللة للسهم عن الربع الثاني من السنة.

وتعتبر هذه أعلى أرباح ربعية لأرمكو منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية نهاية عام 2019.