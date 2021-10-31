أمطار متفرقة هنا مناطقها.. “أجواء 24 ساعة مقبلة” بتوقيع “الحصيني”

تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين؛ مشيرًا إلى أنها معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف: “أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية، والجوف، وتبوك، وغرب العيص، وأجزاء من الباحة، وعسير، وجازان”.
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 08:49 AM
قال: معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا بمعظم الأنحاءأمطار متفرقة هنا مناطقها.. “أجواء 24 ساعة مقبلة” بتوقيع “الحصيني”
تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين؛ مشيرًا إلى أنها معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف: “أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية، والجوف، وتبوك، وغرب العيص، وأجزاء من الباحة، وعسير، وجازان”.
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