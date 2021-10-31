الارشيف / اخبار السعوديه

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

617e2cd2ea1a4.jpg

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 08:43 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا