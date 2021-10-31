تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 08:43 AM
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤيةتنبيه لـ”مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
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