تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.