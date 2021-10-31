الاتحاد الأوروبي يلغي التحذير السابق بشأن الطيران في أجواء إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، اليوم الأحد، عن رفعها حالة التحذير بشأن الطيران في أجواء ​إيران​، التي كانت قد فرضتها عقب استهداف الطائرة المدنية الأوكرانية في أجواء ​طهران​ قبل نحو عامين.

وذكرت وكالة أخبار صينية أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية قامت في العام الماضي بتمديد التحذير، لكنها ارتأت إلغاء القرار هذا العام.

وحذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية عقب إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، في يناير/كانون الثاني 2020، جميع شركات الطيران الأوروبية من التحليق فوق إيران حتى إشعار آخر، وسمحت بالتحليق على ارتفاعات تزيد عن 25000 قدم (7600 متر) إذا لزم الأمر.

وقالت منظمة سلامة الطيران الأوروبية في وقت سابق، عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران، إن طائرات الركاب التي تحلق عبر المجال الجوي الإيراني قد تتعرض لخطر الاستهداف غير المقصود من قِبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.