الإمارات [تسحب دبلوماسييها] من لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت،‬ سحب دبلوماسييها من ‫بيروت، ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وأوضحت أن القرار يأتي‬ تضامناً مع السعودية في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشارت الدولة إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثتها لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

(وكالات)

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