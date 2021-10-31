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الإمارات [تسحب دبلوماسييها] من لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:
أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت،‬ سحب دبلوماسييها من ‫بيروت، ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وأوضحت أن القرار يأتي‬ تضامناً مع في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.
وأشارت الدولة إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثتها لدى بيروت خلال الفترة الحالية.
(وكالات)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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