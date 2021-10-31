فيديو توعوي للبنوك السعودية بشأن الادخار من الراتب قبل انتهائه

الرياض - محمد عبدالله - نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، فيديو توعويًا بشأن انتهاء الرواتب لدى بعض الموظفين خلال أسبوع من صرفها.

وقالت اللجنة، بمقطع توعوي عبر حسابها بموقع تويتر، إن مشكلة قيام الموظف بصرف الراتب في أول أسبوع تعود إلى تعدد خيارات الصرف، وشراء أغراض لا حاجة للمشتري بها، فضلا عن التبذير.

وشددت لجنة التوعية بنصيحة وجهتها للمستفيدين، على أن «خيارات صرف الرواتب كثيرة؛ لكن خيارات الادخار أكثر».

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