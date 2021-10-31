محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : قيادات في ” الشرعية ” تعلن استسلامها بعد حصارها ليومين بمأرب

أعلنت قيادات عسكرية في الشرعية، السبت، استسلامها لقوات صنعاء، بعد حصارها لأكثر من 48 ساعة، جنوبي مدينة مأرب.

وأكدت مصادر مطلعة أن عدد من قيادات قوات هادي والإصلاح، سلمت نفسها، بعد حصارها بمنطقة حصن السمع، على أطراف مديرية الجوبة، طوال اليومين الماضيين.

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وأوضحت المصادر أن قوات صنعاء أكملت سيطرتها على كامل منطقة حصن السمع والمناطق المحيطة بها، ما أضطر بقيادات الشرعية المحاصرة لإعلان استسلامها.

وكانت قوات صنعاء قد نفذت كمين محكم أوقع العشرات من قوات هادي والإصلاح بينهم قيادات رفيعة، في كماشة الحصار.

وتضاعف العملية من خسائر قوات الشرعية التي تتعرض لها قياداتها العسكرية الميدانية بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، وهو ما أصاب صفوفها بالشلل، وجعلها عاجزة عن التصدي لزحوفات قوات صنعاء.