محمد بن مسعود - الدمام - إعلان عسكري مفاجئ لقوات الشرعية يجعل ثلاث محافظات تتساقط كأحجار الدومينو في يد الحوثي ” وثيقة “

أصدرت ماتعرف بـ”المقاومة الشعبية لتحرير البيضاء” بيانا توضيحيا عن ما يعرف بعملية “النجم الثاقب” التي خاضتها قوات الشرعية في محافظة البيضاء قبل شهرين .

ووصف البيان العملية العسكرية “النجم الثاقب” ، بأنها كانت مرتجلة وغير مدروسة ولا توفر الحد الأدنى من متطلبات المعركة ، وفق البيان .

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وأشار البيان إلى ان العملية تمكنت من تحقيق بعض الانتصارات في بدء الأمر الا أن خذلان ما أسموه “جماعة الاخوان” أدى الى سقوط البيضاء ومديريات شبوة الغربية وجنوب مأرب .

وطالب البيان الصادر عن ما يعرف بالمقاومة الشعبية لتحرير البيضاء بعد شهرين من سقوط البيضاء الرئيس هادي بتصحيح الأوضاع .