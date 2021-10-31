محمد بن مسعود - الدمام - أغرب بيان من سلطنة عمان يصدم السعودية بشأن إساءات جورج قرداحي وطرد السفراء

أصدرت سلطنة عمان، مساء اليوم السبت، ما وصفه السعوديون بأغرب بيان بشأن إساءات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، للسعودية وطرد سفراء لبنان من الرياض وأبوظبي والكويت والمنامة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إنها “تعرب عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية”.

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وأضافت الخارجية العمانية: أنها “تدعو الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم”.

وختمت الوزارة، بأن ذلك “يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار، والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وتلتزم سلطنة عمان بالحياد في الأزمات العربية، وتعمل على محاولة رأب الصدع بين الدول دون أن تتدخل في الأزمات.

ورأى مغردون سعوديون أن موقف سلطنة عمان “بارد” وليس مثل الإمارات والبحرين والكويت، وقطر التي أدانت الإساءات رغم أنها لم تطرد السفير.