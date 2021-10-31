محمد بن مسعود - الدمام - هام وورد للتو.. مركز الإرصاد الجوي يحذر المواطنيين من هذا الشي الكارثي الذي سيحدث خلال الساعات القادمة.. تفاصيل الحدث المحزن لأبناء هذه المحافظات
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، كبار السن والأطفال في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً، والصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي وباب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وحذر المركز في نشرته للطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم، والاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.
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وتوقع المركز أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الشمالية وأجزاء من المرتفعات الوسطى والهضاب الداخلية، وهطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على السواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية وقد تمتد إلى أجزاء من المرتفعات الداخلية المحاذية لها.
وفي المناطق الساحلية توقع ان الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية تنشط أحيانا على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن بينما تكون شمالية شرقية تصل أقصى سرعة لها إلى 25عقدة على السواحل الشرقية.
وفي أرخبيل سقطرى يتوقع هطول أمطار تتراوح ما بين خفيفة والمتوسطة والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 07 إلى 20 عقدة.
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