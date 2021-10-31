محمد بن مسعود - الدمام - الفريق علي محسن يغادر المشهد السياسي والعسكري.. وهذا هو البديل ..!!
كشفت مصادر سعودية، السبت، عن ترتيبات يقودها التحالف بازاحة الفريق علي محسن الاحمر وتعيين ، نائبا للرئيس هادي، تمهيداً لإزاحة الإصلاح من الشرعية .
وأكد الصحفي السعودي حسن الشهري، في تغريدة على صفحته الشخصية بتويتر، بوجود توجه رسمي لتعيين طارق كنائب للرئيس خلفا لعلي محسن وكذا وزير الدفاع في الوقت ذاته.
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وكانت قيادات عسكرية مقربة من ولي العهد السعودي، أكدت أن بلادها تتجه للتخلي عن هادي والإصلاح، فيما تدعم تحركات دولية لرفع العقوبات على نجل الرئيس السابق صالح.
من جهتها، كشفت صحيفة البيان الإماراتية، في تقرير لها، بدعوة طارق صالح للتقارب بين القوى السياسية، عن تحركات لتسليم طارق صالح دفة الشرعية.
واستدلت الصحيفة بتصريحات لعادل العقيبي القيادي البارز في حزب التنظيم الناصري بتعز حول دعمه لدعوة طارق وكذا المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي علي الكثيري في حين تجاهلت مواقف أطراف أخرى كالإصلاح.
وتأتي هذه التصريحات، تزامناً مع تحركات دولية لإزاحة هادي وحلفائه من المشهد السياسي، والدفع بكيان جديد يحل محل الشرعية، في محاولة لضمان إبقاء مصالح التحالف في اليمن، بعد الفشل الذريع لهادي والإصلاح.
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