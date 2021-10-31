ساعة من القتال.. تعرض قافلة تقل حاكم ولاية بورنو النيجيرية لهجوم

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر أمني، يوم السبت، إن قافلة تقل حاكم ولاية بورنو باباجانا زولوم تعرضت لإطلاق نار من مسلحين الأسبوع الماضي، مما أجبره على قطع رحلة إلى بلدة مالام فاتوري الشمالية.

وقالت المصادر، إن الهجوم وقع يوم الخميس ويثير تساؤلات بشأن تعهد الحاكم بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة من فيها إلى قراهم.

© AP Photo / GEORGE OSODI / NIGERIA BAKASSI PENINSULA PULL OUT

وأضاف مصدر عسكري، أن “القوات اشتبكت لمدة ساعة تقريبا”.

وتقع بلدة مالام فاتوري قرب الحدود مع النيجر المجاورة.

ولم يرد المتحدثون باسم زولوم والجيش على طلبات التعليق، وفقا لرويترز.

وقال زولوم في وقت سابق من هذا الشهر، إنه سيغلق المخيمات التي تأوي آلاف النازحين داخليا في عاصمة الولاية مايدوجوري بحلول نهاية العام مشيرا إلى تحسن الوضع الأمني.

وتعد ولاية بورنو بؤرة معركة نيجيريا المستمرة منذ 12 عاما ضد مقاتلين إسلاميين من بينهم بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا الإسلامية.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن القتال أسفر عن سقوط نحو 350 ألف قتيل وتشريد ملايين آخرين.

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