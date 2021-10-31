قبل عودته لبلاده بأيام.. تفاصيل اختفاء عامل بنجالي في ظروف غامضة بجازان

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تلقت بلاغًا مساء الجمعة عن غياب عامل مقيم من الجنسية البنجالية (29 عاما) في ظروف غامضة والعثور على سيارته في مكان مهجور .

وأكدت المصادر أن فرقا مختصة من الجهات الأمنية باشرت مهامها في رفع البصمات والتحفظ على سيارة العامل المفقود والتعرف على بياناته الشخصية لكي تتولى الفرق الأمنية الميدانية بدورها عمليات البحث عنه وتكثيف جهودها خلال الرصد والمتابعة.

وعلمت المصادر ذاتها أن العامل البنجالي المفقود يعمل في ورشة تبريد لإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية في بلدة البديع والقرفي بمركز وادي جازان في محافظة أبو عريش منذ ثماني سنوات تقريبا، وكان قبل اختفائه قد أدى صلاة المغرب يوم الجمعة في مسجد قريب من الورشة التي يعمل بها واستقل سيارته دون أن يعلم بمصيره أحد من بني جلدته الذي يسكن معهم، وكانوا على اتصال بهاتفه الجوال طيلة الساعات الأولى من غيابه وكان جواله في وضع التشغيل حتى الساعة الثامنة من صباح السبت ليتفاجأ أصحابه بأن جواله بات مغلقًا.

الجدير بالذكر أن العامل المفقود أنهى كل إجراءات السفر الدولي لبلاده بنجلاديش والمحدد موعد سفره بيوم 3 نوفمبر 2021م مطلع الشهر الميلادي المقبل أي بعد نحو ثلاثة أيام تقريبًا بحسب ما أكده لـ«عاجل» عمه شقيق والده والذي يعمل هو الآخر في ورشة أخرى بالبديع والقرفي.

وقال: يعيش ابن أخي فرحة لا توصف وهو ينتظر موعد السفر لبنجلاديش للقاء أهله حيث قام باستخراج تأشيرة الإجازة وتذاكر الطيران للرحلات الداخلية والدولية والتهيؤ بشكل كامل لرحلة السفر لقضاء فترة إجازته مع أسرته وذويه.

وبين أنه يخشى على مصيره من أي أذى- لا قدر الله- بعد أن فقد كل المحاولات في البحث عنه، وأن ما زاد من خوفه عليه هو العثور على سيارته بموقع بعيد عن مقر عمله ومسكنه، وأن اختفاءه في هذه الظروف الغامضة يعد أمرًا مقلقًا للغاية، واضعا ثقته في الجهات الأمنية والتي تعمل بجهود كبيرة جدا في عمليات البحث عنه من أجل الوصول إليه.