إعلام: السلطات السودانية تمهل السفير البريطاني 21 يوما لمغادرة البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن السلطات السودانية منحت السفير البريطاني مهلة 21 يوما لمغادرة البلاد.

ونقل تلفزيون الشرق السعودي عن مصادر لم يسمها، أن الخرطوم أمهلت سفير بريطانيا جايلز ليفر، 21 يوما لمغادرة البلاد.

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وانتقد السفير البريطاني في السودان انتقد إجراءات الجيش السوداني التي طالت الحكومة المدنية، معتبرا إياها غير شرعية.

كما دعا المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، أمس السبت، قوات الأمن السودانية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

وأدانت بريطانيا في وقت سابق الأسبوع الماضي، رفقة الولايات المتحدة المتحدة والنرويج، في بيان مشترك، ما حدث من قبل الجيش السوداني تجاه الحكومة المدنية، واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ودعت أمريكا وبريطانيا والنرويج القوات الأمنية في السودان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل غير قانوني.

وأكدت الدول الثلاث دعم من يعمل من أجل حكومة مدنية ديمقراطية.

كان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، قد فرض الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء، متهما المكون المدني في السلطة بـ”التآمر والتحريض ضد الجيش”.

واعتقل الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ويوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

لاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة، مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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