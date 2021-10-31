محمد بن مسعود - الدمام - في ليلة الدخلة.. عروس تجمع بين زوجين في ليلة واحدة وبعد القبض عليها تفجر مفاجأة صادمة أمام النيابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل للعروس التي هربت من منزل زوجها بعد أسبوعين من حفل زفافهما، والتي تم الكشف عن هروبها مع شاب على علاقة به وتزوجها عرفيًا.

وأمام رجال النيابة العامة، أدلت الفتاة “نجلاء ع.ع”، باعترافات مثيرة، مشيرة إلى أنها تزوجت من “حسن م.ع”، المقيم بمنطقة الموالح في بنها منذ 14 يوما، وكان يسيئ معاملتها ويتعدى عليها بالضرب بالسكين رغم خطبتهما حوالي عامين.

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وأوضحت أنها تعرفت على زوجها الثاني “يوسف ع.ح”، المتزوجة منه عرفيا، بعد التعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك””، ويوم التغيب حضر الزوج الثاني لمنزل الزوجية وخرجا سويا لمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية.

من جهته، أكد زوجها العرفي “يوسف ع.ح”، أنه على علاقة بها منذ عدة شهور وتعرف عليها على موقع الفيس بوك وعقب عقد الزواج العرفي عاشرها معاشرة الأزواج، مدعيا عدم علمه بزواجها.

كانت قد أمرت نيابة قسم ثان بنها بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عروس بنها وزوجها عرفيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالجمع بين زوجين.