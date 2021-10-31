محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : قائد جنوبي يكشف .. تزامن الإنفجار مع وصول ضيف مهم إلى مطار عدن ومغادرة نجل الرئيس الأسبق

أكدت مصادر صحفية ، قبل قليل، بأن انفجار مطار عدن كان عملية ارهابية بسيارة مفخخة .

ونفت المصادر مااشيع عن احتراق ناقلة غاز أو ديزل بفعل ماس كهربائي .

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وفيما لم يصدر أمن عدن بيانا حول الحادثة ، قال القيادي في امن عدن ومدير مكتب القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية قاسم الثوباني بأن الانفجار حصل لحظة استقبال أحد ضيوف العاصمة عدن ، وفق منشور على فيسبوك.

وكان موقع عدن الغد قد قال ، في وقت سابق ، أن الإنفجار حدث لحظة دخول محافظ عدن السابق ونجل الرئيس الجنوبي الأسبق سالم ربيع علي ” سالمين ” الى مطار عدن بسيارته .

وأشار الموقع إلى أن المحافظ الاسبق أحمد سالمين كان مسافرا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وخلف الإنفجار عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين .