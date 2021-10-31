اول تعليق من الانتقالي على تفجير مطار عدن

محمد بن مسعود - الدمام - علق المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي, علي الكثيري, على الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار عدن الدولي وقال..” الرسالة المراد إيصالها من العمل الإرهابي هي ان عدن غير أمنة وان الجنوب يعيش حرب داخلية”.

وأضاف في حديث تلفزيوني “..”وإذا ثبت ان عملية اليوم ثبت إنها عملية إرهابية فبكل تأكيد جاءت بعد زيارة المبعوث الدولي ووفد الاتحاد الأوربي إلى العاصمة عدن ومثل هذه الأعمال متوقعة لكن لا نستبق الأحداث وننتظر بيان اللجنة الأمنية الذي سيضع النقاط على الحروف”

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وتابع “معركتنا مع الإرهاب مستمرة ولها سنوات وستستمر مادام الإرهاب يريد استهداف الجنوب ومصالح القوى الإقليمية والدولية وننتظر من الأشقاء دعم قواتنا المسلحة الجنوبية من اجل التصدي لهذه العناصر “.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت قرب مدخل مطار عدن مخلفة اكثر من عشرة قتلى وعشرات الجرحى اغلبهم من الاطفال .