محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : حكومة الحوثيين تكشف تفاصيل ما سيحدث خلال الساعات القادمة في عموم مديريات صنعاء

ناقش اجتماع اليوم في حكومة الحوثيين بصنعاء، وبرئاسة أمين العاصمة حمود عباد، مستوى إنجاز مصفوفة الإجراءات التنفيذية للخطة المرورية، ورفع مستوى أعمال النظافة والتحسين في المديريات.

واستعرض الاجتماع، تقارير الإنجاز وما تم تنفيذه من حملات ميدانية لإزالة عوائق السير والعشوائيات وتنظيم الأسواق وتحسين أعمال النظافة والأشغال.

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وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتعلقة بسرعة إنجاز مصفوفة الخطة المرورية بالمديريات وفق برنامج زمني محدد، وتثبيت الأوضاع في الشوارع والأسواق للحد من الاختناقات وضبط المخالفين بالتعاون مع الأمن.

وأشار أمين العاصمة، إلى توجيهات رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط، بشراء 100 معدة لقطاع النظافة، لدعم جهود النظافة في المناطق الطرفية وتغطية احتياج المديريات.

وشدد على استمرار حملات تنظيم الشوارع والأسواق وإزالة المخالفات والمظاهر العشوائية في مختلف المديريات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.