محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : وزير الخارجية اللبناني “جورج قرداحي” يعلن هذا الخبر لقناة الجزيرة ..ماذا قال.؟

عاجل | وزير الخارجية اللبناني للجزيرة مباشر: هناك تعقيدات كثيرة في الأزمة لكن الوزير #قرداحي يدرك تماما المصلحة اللبنانية. • ما قالة #جورج_قرداحي حدث قبل شهر من تعيينه وزيرا للإعلام. • أزمة تصريحات قرداحي تحتاج إلى وقت لأن هناك تعقيدات كثيرة. #لبنان #السعودية قد يهمك ايضاً

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