محمد بن مسعود - الدمام - بعيدا عن الشائعات .. آخر مستجدات المعارك في جبهات مأرب الحاسمة في أحدث خريطة تنشر فجر اليوم الأحد

حصلنا على خريطة توضح الوضع الميداني للمعارك أقصى شمال مديرية الجوبة المتاخمة لجنوب مدينة مأرب . وتظهر الخريطة مناطق سيطرة قوات الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين وأماكن الإشتباكات في مديرية الجوبة الواقعة جنوبي مأرب خلال اللحظات الأولى من فجر اليوم الاحد . قد يهمك ايضاً

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