وزارة السياحة: 4 شروط للحصول على رخصة الإرشاد السياحي

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة السياحة نحو 4 شروط للحصول على رخصة الإرشاد السياحي، مشيرة إلى شروط الالتحاق ببرنامج برنامج الإرشاد للسفن السياحية.

وأكدت وزارة السياحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الحصول على ‏ رخصة الإرشاد السياحي تتطلب ما يلي:

1-أن يكون المتقدم سعودي/ة الجنسية.

2-ألا يقل عمر المتقدم عن سن ٢١ عاماً.

3-اجتياز اختبار السمات والمقابلة الشخصية.

4-إجادة لغة اخرى بالاضافة الى اللغة العربية.

شروط برنامج الإرشاد السياحي

فيما أوضحت وزارة السياحة أن ‏اشتراطات القبول في برنامج الإرشاد للسفن السياحية تتمثل فيما يلي:

1-أن يكون المتقدم سعودي /ة الجنسية.

2-ألا يقل عمر المتقدم عن سن ٢١ عاماً.

3-اجتياز اختبار السمات والمقابلة الشخصية.

4-إجادة اللغة الإنجليزية.

5-أن يكون المتقدم من إحدى المدن التاليه (جدة - المدينة - ينبع - العلا - الدمام - الأحساء).

شروط ترخيص منشآت الإيواء السياحي

وكانت وزارة السياحة أوضحت اشتراطات ومتطلبات استخراج ترخيص منشآت الإيواء السياحي والتي تتمثل فيما يلي:

- استخراج سجل تجاري (باستثناء نشاط الإرشاد السياحي).

- استخراج رخصة البلدية (باستثناء نشاط الإرشاد السياحي).

- وجود حساب في خدمة النفاذ الموحد (أبشر).

- وجود عنوان وطني.

- الدخول للبوابة وتقديم الطلب.

وأشارت وزارة السياحة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يتوجب على المستثمر دفع المقابل المالي حسب قرار المقابل المالي الصادر لكل نشاط.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال قام المستثمر بدفع المقابل المالي فيتوجب على المستثمر تقديم طلب جديد في البوابة الجديدة ودفع الرسوم مرة أخرى ومن ثم يتم تقديم طلب استرجاع المقابل المالي الذي تم دفعه في البوابة القديمة لدى الإدارة المالية بالوزارة.

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