شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15806 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 21 / 10 / 2021 م حتى 27 / 10 / 2021م، عن النتائج التالية، بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة «15806» مخالفين، منهم «7609» مخالفين لنظام الإقامة، و«6525» مخالفًا لنظام أمن الحدود، و«1672» مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 469 شخصًا، 50 % منهم يمنيو الجنسية، و46 % إثيوبيو الجنسية، و4 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 90 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وجرى ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة «87840» وافدا مخالفا، منهم «78698» رجلا، و«9142» امرأة. كما جرى إحالة «73313» مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة «2228» مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل «8926» مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.