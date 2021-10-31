شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار «الموهوبون العرب» لطلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس، اختبار «الموهوبون العرب» بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، وذلك للمساهمة في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية.

وتم تطبيق الاختبار «عن بعد» في وقت واحد، وهو متاح لطلاب المرحلة الثانوية المرشحين من جميع الدول العربية المشاركة من قبل منسقي وزارات التعليم بتلك الدول.

ويعد الاختبار مقياسا علميا لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، وتهدف «موهبة» إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة في العالم العربي، والمساهمة في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة نحو مستقبل زاهر.