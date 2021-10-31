شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يشكر الإمارات لدعمها المملكة في ملف «إكسبو 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعم الإمارات لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030، وما أبداه سمو نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

وقدم سمو ولي العهد، خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، بسمو الشيخ محمد بن راشد، التهنئة، على ما يشهده إكسبو 2020 من نجاح يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار.

كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر سمو ولي العهد، خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030، مقدماً التهنئة لسمو ولي عهد أبوظبي على ما يشهده إكسبو 2020 دبي من نجاح، متمنياً لدولة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.